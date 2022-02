Myślenice. Skradziono sprzęt pomocny przy akcjach ratowniczych. GOPR-owcy apelują

Koszt jednego takiego urządzenie to ok. 2500 zł. Ratownicy apelują o ich zwrot, szczególnie, że jak piszą, z uwagi na ustawienia radiostacji dla osób trzecich są w zasadzie bezużyteczne. Numery wywoławcze radiostacji GOPR to 69 i 63.

GOPR-owcy czekają na kontakt poprzez Facebooka (fanpejdż Grupa Podhalańska GOPR) lub telefoniczny (do centrali z Rabce Zdrój).