Myślenice. SOSW zaprasza na Dzień Otwarty. Już w piątek

W piątek (8 kwietnia) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Myślenicach odbędzie się „Dzień Otwarty”. Będzie on okazją do zapoznania się z ofertą placówki przeznaczonej dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 24 lat, metodami i formami pracy z uczniami, i jej bazą.