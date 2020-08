Myślenice. W piątek przyjedzie mammobus. Wizyta w nim może nawet uratować życie

Tak wyglądał Kraków przed II wojną światową! [ZDJĘCIA]

Elegancja, styl i beztroska - tak można opisać styl krakowian sprzed II wojny światowej, która już na zawsze zmieniła to miasto. Zobaczcie absolutnie niezwykłe archiwalne zdjęcia i porównajcie, co od tamtego czasu zmieniło się w Krakowie, a co nadal pozostaje niewzruszone.