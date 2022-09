Myślenice. Zderzenie na ulicy Sienkiewicza. Dwie osoby trafiły do szpitala Katarzyna Hołuj

We wtorek (13 września) przed godz. 9 rano doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na skutek zderzenia poszkodowana zostały dwie osoby. Zostały one zabrane do szpitala w Myślenicach. Na miejscu działają służby.