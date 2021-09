Myślenice. Żółty autobus wozi dziś po mieście za darmo. Bo dziś Dzień bez Samochodu Katarzyna Hołuj

Darmowe przejazdy komunikacją miejską, a dokładnie niedawno uruchomioną linią M0 w Myślenicach, mają zachęcić do tego, aby przyjemniej dziś, ograniczyć do minimum używanie własnego samochodu i tym samym ograniczyć emisję CO2 do atmosfery. Właśnie w środę (22 września) przypada Międzynarodowy Dzień bez Samochodu. Pożądana jest też oczywiście zamiana w tym dniu (i nie tylko) samochodu na rower.