Myślenice. ZUS pod nowym adresem. Z osiedla biuro przeniosło się w inną część miasta Katarzyna Hołuj

Biuro terenowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zmieniło lokalizację z dotychczasowej na os. 1000-lecia, na nową przy ul. Drogowców 6. Obecnie mieści się ono w biurowcu stojącym nieopodal Powiatowego Urzędu Pracy i będącej w budowie nowej siedziby Starostwa Powiatowego. Godziny przyjmowania klientów ZUS to w poniedziałki 8-18, a od wtorku do piątku od 8 do 15.