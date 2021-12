NA WSPÓLNEJ odc. 3348. Zuchwała kradzież dzieł sztuki. Streszczenie odcinka [28.12.21]

na Wspólnej odc. 3348. Streszczenie

Do kancelarii Agnieszki przychodzi młody chłopak oskarżony o zuchwałą kradzież. Sylwek przyznaje się do winy, ale Olszewska nie wierzy, że sam mógł ukraść taką ilość antyków i dzieł sztuki. Kiedy chłopak zostaje sam w gabinecie, znajduje zeszyt do matematyki córki Roztockiej. Sylwek, z nudów, rozwiązuje zadanie dla geniuszy. Julka jest zauroczona kolegą ze szkoły – młodym piłkarzem. Mike jest sympatycznym chłopcem, który chyba też ją polubił. Mela radzi Julce, żeby wybrała się na mecz szkolnej ligi. Tymczasem Elżbieta szarpie się z Kostkiem, który znowu za jej plecami przedstawił swoje projekty partnerom fundacji. Roy jest zachwycony a Ela roztrzęsiona. Wie, że musi zacząć ostro grać z Kostkiem. Reżyserka Maria Zięba prowadzi aktorów silną ręką, co powoduje ostre sprzeczki z Włodkiem. Tymczasem Daria prosi Ninę o przygotowanie plakatów do spektaklu. Dziewczyna chętnie się zgadza - ciągle głodna, może podjadać w barze Ziębów, gdzie odbywają się próby. Dziedzicówna nie wie, że Nina ukrywa przed wszystkimi zaawansowaną ciążę.