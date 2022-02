NA WSPÓLNEJ odc. 3386. Konieczny przeszczep serca. Streszczenie odcinka [09.03.22]

Na Wspólnej odc. 3386. Streszczenie

Młody Berg walczy o nową pracę – prezeska dużej firmy jest oczarowana i niezwykle rozbawiona jego pokazem. Daje Jarkowi pracę, po czym… na parkingu rozbija mu auto. Kobieta zachowuje się dziwnie, jakby była pijana – ale nie czuć od niej alkoholu. Zdenerwowana, daje Bergowi pieniądze na naprawę pojazdu i prosi, żeby nie wzywał policji. Zszokowana Ela nie wierzy w straszną diagnozę. Julka czuje, że dorośli ukrywają przed nią prawdę o chorobie mamy – prosi o szczerość. Tymczasem Elżbieta jest w ciężkim szoku, gdy dociera do niej, że czeka ją przeszczep serca. Stwierdza, że to pomyłka - chce wypisać się ze szpitala. Igor próbuje uspokoić ukochaną i błaga, żeby zaufała lekarzom. Nina czuje, jakby miała rodziców. Daria tłumaczy Ninie, że Renata i Sławek nie oddadzą jej, jak zrobiła to kiedyś inna rodzina. Jakiś czas później Kraszewska staje w obronie Niny, odstraszając chłopaków z jej szkoły, którzy ją prześladują. Renata nazywa wówczas dziewczynę córką. Sławek słysząc, jak Nina traktowana jest w szkole, proponuje jej zmianę liceum. Dziewczyna jest przeszczęśliwa.