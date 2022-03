NA WSPÓLNEJ odc. 3388. Bergowie tracą cały majątek. Streszczenie odcinka [14.03.22]

Na Wspólnej odc. 3388. Streszczenie

Atmosfera u Marty i Mikołaja staje się nie do zniesienia – Ksawery ma dość uparciucha i histeryka Stefanka. Na dodatek wychowawczyni chłopca zgłasza Leśniewskiemu, że obserwuje u chłopca reakcje lękowe. Kiedy Mikołaj zaczyna wypytywać synka, dowiaduje się strasznych rzeczy o Nicole. Na komendzie zostaje uroczyście ogłoszona nominacja na zastępcę komendanta - zostaje nim Iga! Sławek gratuluje koleżance, ale jest wyraźnie rozczarowany… Tymczasem do Michała przyjeżdża przyjaciel z dawnych lat – Marcin przyleciał ze Szwecji, bo dowiedział się, że… ma dziecko! Z dziewczyną, z którą spędził jedną noc… Rodzina Bergów w komplecie wybiera się do teatru na spektakl - prezent przeprosinowy za kradzież roweru. Gdy po kilku godzinach wracają do domu zastają istne pobojowisko. Zostały im skradzione wszystkie wartościowe przedmioty. Wezwana policja uświadamia Bergom, że nie są pierwszą rodziną, która nabrała się na sztuczkę tej złodziejskiej szajki.