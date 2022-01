Najbardziej poszukiwani pracownicy w Krakowie – STYCZEŃ 2022. O połowę więcej ofert niż przed pandemią. Kto znajdzie dobrą pracę w tym roku?

Te 3057 ofert to na tle poprzednich miesięcy oraz wyników sprzed roku i dwóch lat całkiem sporo, ale trzeba pamiętać, że miesiąc temu do krakowskiego GUP wpłynęło aż 4190 propozycji zatrudnienia (czyli ponad dwa razy więcej niż rok temu), a przed dwoma miesiącami – ponad 3,5 tys. Przeżywamy zatem okres mniejszego zapotrzebowania na pracowników niż jesienią. Czy jest to tradycyjnie związane z zimą, czy też również z innymi czynnikami – przekonamy się w nadchodzących miesiącach.