Najlepsze kasztany są na Placu Pigalle. Felieton Grzegorza Tabasza

Kilka dni temu dostałem papierową torbę z kilogramem świeżych kasztanów. Zebrane tuż przed śnieżycami czekały w lodówce na swój czas. Jak poznać jadalne kasztany? Po pierwsze osłona jadalnych owoców ma długie i miękkie kolce. Po drugie dojrzewa w październiku, a po trzecie owoce brązowej barwy mają na białym oczy resztki kwiatowego słupka w postaci pęku włókienek.

Ucztę, o której na końcu, zawdzięczam ociepleniu klimatu. Wcześniej drzewa w naszych warunkach co najwyżej wytrzymywał surowe zimy, zaś owoce zwykle nie dojrzewały. Moje kasztany trafiły na stół w miniony weekend. Wybrałem najprostszy przepis. Wpierw gotowanie przez kwadrans, potem nacinanie owoców na krzyż. Nacięcia zapobiegają głośnemu pękaniu podczas pieczenia przez kilkanaście minut. Gotowe danie było pyszne. I co najważniejsze, nie zawierało owadziego nadzienia.

Kiedyś na ulicznym straganie pod Koloseum kupiłem torebkę pieczonych kasztanów. Co drugi miał wewnątrz ślicznie przyrumienioną pędrakowatą larwę. Wracając do tytułowego cytatu, to Plac Pigalle słynie nie tylko z kasztanów…