Największe firmy informatyczne w Krakowie. Małopolska Dolina Krzemowa staje się faktem. Rozwój sektora IT w pandemii jeszcze przyspieszył

– komentuje Michał Piątkowski, założyciel i prezes krakowskiej firmy konsultingowej MOTIFE. Dodaje, że dzięki wysokim kwalifikacjom pracowników oraz relatywnie konkurencyjnym wynagrodzeniom Kraków daje zagranicznym firmom ogromny potencjał szybkiego powiększania zespołów IT.

- Krakowski rynek IT odnotowuje wzrost o ponad 10 procent rocznie. Co roku otwiera tu swoje oddziały przynajmniej dziesięciu nowych graczy z branży. Ten rynek jest niezwykle różnorodny, jednak odnotowaliśmy dużą koncentrację firm z sektorów fintech, aplikacji dla przedsiębiorstw oraz rozwiązań sieciowych. Większość nowych firm, jakie pojawiły się w Krakowie w 2020 r., reprezentuje fintech

Autorzy raportu podkreślają, że za sprawą znakomitych kwalifikacji 50 tysięcy specjalistów branży informatycznej, świetnemu kształceniu nowych kadr IT oraz innym zaletom Kraków stał się lokalizacją o strategicznym znaczeniu dla globalnych firm. Potentaci, ale też startupowcy tworzą tu swoje centra rozwojowe, a światowe korporacje rozwijają coraz bardziej zaawansowane ośrodki usług dla biznesu.

- Kraków wyróżnia w świecie to, że rynek IT napędzają tutaj wielkie firmy międzynarodowe, zatrudniające w całym mieście ponad 100 tys. osób w usługach biznesowych i centrach technologicznych. Przy tak dużej skali udaje się osiągnąć niebywały rozmach, środowisko rozwija się dynamicznie i w ogromnym tempie, a równocześnie przyciąga jak magnes zarówno innowacje, jak i utalentowanych specjalistów

Eksperci zwracają uwagę, że za sprawą cyfryzacji i automatyzacji znika w Krakowie coraz więcej prostych i niskopłatnych miejsc pracy, a w zamian pojawia się dużo więcej nowych, o niebo atrakcyjniejszych. IT zapewnia nie tylko wyższe zarobki, ale i lepsze warunki wykonywania pracy. Stolica Małopolski należy tu do europejskich liderów cyfrowej rewolucji, w wyniku której (jak ogłoszono na niedawnym Światowym Forum Ekonomicznym) w 26 krajach, w tym w Polsce, do 2025 roku maszyny przejmą 85 milionów miejsc pracy, a jednocześnie wykreowanych zostanie 97 milionów nowych, lepszych.

„2021 Krakow IT Market Report" to pierwszy tak obszerny raport prezentujący wszystkie kluczowe dane na temat rynku IT w jednym miejscu. Można w nim znaleźć informacje na temat wielkości i zakresu rynku, głównych nisz branży, firm, które weszły na rynek w 2020/2021, trendów w wynagrodzeniach, praktyk w zakresie zatrudniania i kosztów ogólnych. Znajdziemy w nim również aktualne zestawienie największych działających w Krakowie firm z branży informatycznej.