Namierzyli czterech poszukiwanych pod Krakowem. Akcja policyjna na terenie trzech gmin w jeden dzień

Zdarzenie miało miejsce w ubiegły piątek, 22 września 2023 r. Wówczas policjanci ze Słomnik przeprowadzili akcję „Poszukiwany” na terenie gmin: Słomniki, Igołomia-Wawrzeńczyce i Kocmyrzów – Luborzyca. Efektem policyjnych działań było zatrzymanie czterech mężczyzn poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości.

- Trzech z nich było poszukiwanych na podstawie zarządzenia sądu, dwóch spośród nich 22- i 48-latek, uwolnili się od zastępczej kary aresztu poprzez wpłacenie grzywny. Trzeci, 51-latek, trafił do zakładu karnego, w celu odbycia 6-miesięcznej kary pozbawienia wolności. Ostatni z zatrzymanych to 37-latek, który był poszukiwany przez prokuraturę do ustalenia miejsca pobytu - informuje kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.