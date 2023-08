Narodziny motyla. Szykuje się piękna sesja zdjęciowa. Felieton Grzegorza Tabasza

Gdy lekko trącić je palcem przez chwile wyginają ciało na boki. Wyglądają zdrowo i dorodnie, lecz rokowania nie wyglądają dobrze. Choć zabezpieczone od deszczu, wiatru to są doskonale widoczne z odległości paru kroków. Jeśli ja je widzę, to owadożerne ptaki dopadną je w mgnieniu oka. To kwestia głodu.

Póki co sikorki, kowaliki czy pełzacze mają pokarmu po koniec dziobak. Tłusta poczwarka wisząca na cieniutkiej przędzy, to pyszny kąsek. A ile w niej kalorii! Być może zdąża przejść metamorfozę w dorosłego motyla. Świeżo wyległe motyle wyglądają ślicznie! Nie mam zamiaru interweniować w prawa natury. Niech zwycięża najlepszy. Głupcy są sobie sami winni. Zabrałem kilka najładniejsze poczwarek i schowałem w plastikowym terrarium. Trzymam je w ciepłym miejscu i sprawdzam kilka razy dziennie. Czekam, aż wyklują się motyle.