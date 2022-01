Nie ma bardziej znielubionego przez część ludzkiej populacji drapieżnika niż jastrząb. Na wyjątkowo złą sławę zapracował sobie ponoć nieopanowanymi skłonnościami do atakowania gołębi czy domowego ptactwa. Myśliwi oskarżają go o trzebienie hodowanych bażantów i zajączków. Co gorsza, nie odlatuje na zimę w cieplejsze rejony Europy i tym samym psoci przez okrągły rok.

Wiele złego uczyniły bajki dla dzieci, w których jastrząb razem z wilkiem dostają role czarnych charakterów. Wypada powiedzieć choć kilka słów w obronie upierzonego drapieżnika. Jak każdy mięsożerca ma hakowaty dziób i ostre jak brzytwa pazury. Można nimi tylko zabijać i szarpać zdobycz. Gdyby nawet chciał zostać jaroszem, to z takim wyposażeniem nie zje i nie strawi najpyszniejszych nasion.

Człowiek wycinając lasy stworzy mozaiki pól i łąk, które stały się jego wymarzonym miejscem do życia. Zaś gdy ludzie wybudowali pierwsze gołębniki, konflikt był już tylko kwestią czasu. Jastrząb wybiera na swoje ofiary to czego jest najwięcej w zasięgu wzroku. Stado lecących gołębi to wymarzony cel.