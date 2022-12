Nie ma zgody na bloki wśród domów. Mieszkańcy osiedla Bogucice w Wieliczce żądają zmian w planie miejscowym

Jaworowa, Długa, Pasternik, Zbożowa, Wygoda, Bogucka - to tylko niektóre ulice wielickiego osiedla Bogucice, gdzie bloki: już powstały lub są w budowie, bądź - na etapie starań deweloperów o pozwolenie na budowę lub przymiarek do tego typu inwestycji.

Problem dotyczy przede wszystkim północnej części Bogucic. Jak podaje Paweł Grochot, dyrektor Wydział u dyrektor Wydziału Geodezji i Urbanistyki Urzędu Miasta w Wieliczce, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla tego osiedla przewidziano pod wysoką zabudowę (do 18 m) w sumie ok. 23 ha. Natomiast całe Bogucice są obecnie zabudowane w ok. 80 proc. a pozostająca tam jeszcze wolna przestrzeń pod budynki mieszkalne, to właśnie głównie ta „pod bloki”.