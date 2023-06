Niebezpieczny wypadek podczas prac przy Węźle Wielickim. Dwie osoby poszkodowane

Z otrzymanych informacji wynika, że poszkodowani mężczyźni zostali zabrani do szpitala, natomiast okoliczności zdarzenia są badane.

Dwóch wykwalifikowanych pracowników z ramienia zarządcy drogi wykonywało prace na wiadukcie. Pracowali w specjalistycznej uprzęży, mieli uprawnienia do pracy na wysokościach. Nagle jeden z nich zaczął spadać. Drugi z mężczyzn chciał go złapać jednak w wyniku zdarzenia obaj spadli na autostradę biegnącą poniżej. Mężczyźni trafili do szpitala, ich stan nie jest znany. Byli trzeźwi. Miejscowy komisariat bada sprawę m.in. w zakresie tego co przyczyniło się do upadku pierwszego z mężczyzn czy wada materiału czy też coś innego – mówi nam insp. Sebastian Gleń, rzecznik KWP w Krakowie.