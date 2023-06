Potrącenie dziewczynki w gminie Krzeszowice. Dziecko wysiadło z busa i wbiegło wprost pod samochód. Przyleciało lotnicze pogotowie

- Do zdarzenia doszło w momencie, gdy 13-letnia dziewczynka wysiadła z busa. Od razu wbiegła na jezdnię, wprost pod nadjeżdżający samochód. Została zabrana do szpitala. Z pierwszych informacji od lekarza wynika, że mogą to być ogólne potłuczenia, jednak badania i obserwacje dziecka trwają - powiedział nam oficer dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.