Niedzielna zorza polarna sfotografowana w Kościelcu

Fotografie zostały wykonane w niedzielę, 5 listopada, kilkanaście minut po godzinie 18, gdy zorza była widoczna najlepiej. Na zdjęciach poza nią widać m. in. fragmenty kościeleckiego kościoła.

- Zorze o takim zasięgu zdarzają się rzadko, zwykle raz na kilka lat. Choć może być i tak, że pojawią się kilka razy w jednym roku. Nie ma tu żadnej reguły, wszystko zależy od aktywności Słońca – tłumaczy Marcin Gołębiowski i przypomina, że po raz ostatni zorzę o zbliżonej sile obserwował około dziesięciu lat temu z terenu Gnatowic.

Co spowodowało, że niedzielna zorza była tak wyraźna? Burza magnetyczna spowodowana aktywnością Słońca osiągnęła stopień G3, czyli była „silna”. Stopień G4 to burza „bardzo silna”, a G5 – „nadzwyczajna”. W efekcie tzw. indeks planetarny KP, opisujący zasięg zorzy, osiągnął poziom 7, co oznacza, że była widoczna nawet z terenu Słowacji.