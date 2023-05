Nielegalne konopie rosły na strychu. Uprawiał je mieszkaniec Wieliczki. Robił z nich nawet ciasteczka

O tym, że mieszkaniec jednej z posesji w Wieliczce zajmuje się hodowlą nielegalnych roślin dowiedzieli się funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce. Ustalili miejsc, gdzie 34-letni mieszkaniec prowadził swoja działalność.

- Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 18 krzewów konopi indyjskich o wysokości od 50 do 80 cm, które rosły na strychu. Do pomieszczenia tego wchodziło się po drabinie, przez otwór znajdujący się w podwieszanym suficie. Samo pomieszczenie na strychu było specjalnie przystosowane do uprawy tych roślin. Podczas przeszukania mieszkania 34-letniego mężczyzny, funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 2 kg suszu konopi indyjskich, 700 gramów suszonych grzybów halucynogennych, pojemnik z ciasteczkami z zawartością marihuany oraz listki LSD - wylicza mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Policjanci zatrzymali i przesłuchany "producenta narkotyków". Usłyszał zarzuty posiadania, a także uprawy konopi wbrew przepisom ustawy. Za popełnione przestępstwa związane z naruszeniem przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10. Sprawa trafiła do sądu, do jej rozpatrzenia 34-latek ma policyjny dozór oraz jako środek zapobiegawczy dostał też poręczenie majątkowe.