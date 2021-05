Niepołomice. Akcja „Onkologia na wypasie”. Zbiórka darów dla małych pacjentów dla szpitala w Krakowie

- Dla dzieci onkologicznie chorych, szpital często staje się ich drugim domem. To w tym miejscu, każdego dnia mali pacjenci oraz ich rodzice zmagają się z trudną sytuacją, jaką jest choroba dziecka. Oprócz namiastki normalności i zabawy dzieci potrzebują wsparcia, miłości i ochrony. Właśnie nad tym czuwa mnóstwo osób, począwszy od lekarzy, personelu medycznego po rodziców i opiekunów, jednak pomimo ich chęci nie zawsze udaje się temu sprostać. I tu wkraczamy do akcji my. Zachęcamy do przyłączenia się do zbiórki rzeczowej „Onkologia na wypasie”. To są dzieci zasługujące na wszystko co najlepsze, a często brakuje im tego co najpotrzebniejsze – tak organizatorzy akcji mobilizują lokalną społeczność do przyłączenia się do projektu.