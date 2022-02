Niepołomice i Gdów „sercem z mieszkańcami Ukrainy”. Będzie manifestacja przy Leśniczance oraz rezolucja Rady Miejskiej

„Z lękiem i niedowierzaniem śledzimy dzisiejsze wiadomości. Trudno sobie wyobrazić, co czujecie Wy, których kraj został zaatakowany, których rodziny są w Kijowie, Charkowie i innych miejscowościach. Dziś (24 lutego) o godz. 17.30 będziemy przy pomniku Justyny na rynku w Niepołomicach w geście solidarności z wszystkimi obywatelami Ukrainy. Spotkajmy się, porozmawiajmy jak możemy pomóc. Wyraźmy sprzeciw wobec agresji Rosji” - poinformowała na swym fanpage’u Fundacja „Lepsze Niepołomice”.

Do inwazji Rosji na Ukrainę odniósł się na swym profilu na Facebooku także burmistrz Niepołomic Roman Ptak.

„Jako mieszkańcy Polski pamiętamy, że podobny atak na nas rozpętał jedną z największych światowych wojen w historii. Po ponad osiemdziesięciu latach od tamtych wydarzeń, jak nikt inny pamiętamy, że wojna jest złem, a jej skutki pozostają w narodach przez wiele pokoleń. Jesteśmy przeciwni takiej agresji! A przede wszystkim jesteśmy sercem z mieszkańcami Ukrainy!” - napisał szef Niepołomic, który zachęcił mieszkańców do przyłączenia się do pomocy finansowej dla Ukrainy, do zbiórek prowadzonych w internecie m.in. przez Polską Akcję Humanitarną.