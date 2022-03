Niepołomice mają nowe logo. Wybrano je w konkursie z 70 propozycji

Maciej Rosek tak uzasadnił wybór bohatera logo: „Miasto zawdzięcza mu swoje istnienie, a także Zamek Królewski oraz kościół. Dlatego, uważam, że jest to postać, której bez wątpienia należy się uhonorowanie w postaci uwzględnienia jego osoby w logo Niepołomic”.

Jak informuje niepołomicki magistrat – do podobnego wniosku doszło również jury konkursu. Jurorzy zaznaczyli także, iż król Kazimierz był innowatorem, któremu zależało na rozwoju i rozbudowie kraju, a „innowacyjność i ciągły rozwój to też cechy gminy Niepołomice, i to te, które warto podkreślać”.

- Wszystkim, którzy martwią się o gryfy przypominamy, że znajdują się one w herbie gminy, to zupełnie inny znak i wciąż będziemy się nim posługiwać. Chcieliśmy natomiast, żeby logo i herb były od siebie różne, bo i w odmiennych sytuacjach je stosujemy. Logo to znak, który co kilka lat się zmienia, unowocześnia, dostosowuje do trendów. Nowe logo – łatwe do zapamiętania przez odbiorców - stanie się teraz oficjalną identyfikacją graficzną miasta i gminy Niepołomice. Będzie wykorzystywane we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych – zaznaczają niepołomiccy urzędnicy.