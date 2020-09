Niepołomice. Nowy harmonogram Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie dopiero w październiku

Według nowego harmonogramu, ocena merytoryczna projektów złożonych przez mieszkańców potrwa do 30 września.

Lista wniosków zakwalifikowanych do głosowania ma zostać opublikowana w pierwszym tygodniu października, a termin rozpatrzenia ewentualnych odwołań wyznaczono do 16 października.

Do niepołomickiego Budżetu Obywatelskiego na lata 2020-2021, gdzie do podziału jest w sumie 1,3 mln zł, wpłynęło 91 wniosków. Większość z nich – 80 – to projekty lokalne, natomiast 11 to zadania ogólnogminne. Po ocenie formalnej dwa wnioski odrzucono, a dwa odesłano do poprawy.