Niepołomice organizują zbiórkę darów dla uchodźców z Afganistanu. Potrzebnych jest wiele rzeczy Jolanta Białek

materiały Fundacji "Lepsze Niepołomice"

Zbiórka darów na rzecz Afgańczyków (w sumie ok. 140 osób), przebywających w ośrodkach dla uchodźców w Białymstoku i Lininie odbędzie się 22 i 23 września w godz. 17-19 w centrum Niepołomic (w pobliżu postoju taksówek). Akcję organizuje Fundacja „Lepsze Niepołomice” we współpracy ze Stowarzyszeniem Vox Humana. Uruchomiono także internetową zbiórkę funduszy – na zakup potrzebnych rzeczy oraz pokrycie kosztów transportu darów do ośrodków.