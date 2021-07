Niepołomice. Poważny wypadek na drodze w strefie przemysłowej. Dwoje rannych Jolanta Białek

Do zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w piątek (30 lipca) ok godz. 5.30 na ulicy Rudolfa Diesla w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej. W wypadku poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich została uwięziona w pojeździe, by ją wydobyć strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych. Poszkodowani zostali odtransportowani do szpitali przez karetki niepołomickiego pogotowia ratunkowego.