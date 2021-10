Niepołomice. Ruszyła nauka w zastępczych budynkach. Koszty naprawy zamkniętej szkoły wyliczono na 2 mln zł

W piątek (8 października) Niepołomice rozpoczęły negocjacje z firmą, która zajmie się realizacją programu naprawczego w budynku podstawówki na os. Jazy. Prace, których wartość oszacowano wstępnie na 1,9 mln zł, mają być prowadzone w trybie bezprzetargowym (nadzwyczajnym, co dopuszczają przepisy).

Roboty związane ze wzmocnieniem stropu szkoły, zaplanowano na trzy miesiące, do przełomu 2021 i 2022 roku. Faktyczny czas ich trwania zależy jednak od tego co wykażą kolejne ekspertyzy dotyczące stanu technicznego całego budynku, w tym jego fundamentów (wnioskowało o to 29 września br. część niepołomickich radnych miejskich). Takie opracowania wykonują obecnie – na zlecenie gminy – specjaliści z Politechniki Krakowskiej.

Przypomnijmy. Nową niepołomicką podstawówkę otwarto 1 września 2017 roku. Sygnały, że z nowoczesnym obiektem, wzniesionym za 22 mln zł dzieje się coś niedobrego, zaczęły się rok później. Na ścianach budynku pojawiały się rysy i pęknięcia, przeciekał też dach. Kwalifikowano to jako usterki i naprawiano na bieżąco, a proszeni o wyjaśnienia projektanci z branży konstruktorskiej, którzy pracowali dla firmy Pro-Invest (budowniczego szkoły, w formule zaprojektuj i wybuduj) zapewnili, że szkoła została zaprojektowana zgodnie z normami i jest bezpieczna do użytkowania, zaś „rysy mogą być wynikiem różnorodnych przyczyn, m.in. oddziaływania wiatru, zmianami zwierciadła wody gruntowej czy wpływu temperatury”.