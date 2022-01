Niepołomice. Wmurowano kamień węgielny pod nową część MAN-a. Fabryka stworzy kolejne miejsca pracy Jolanta Białek

Wmurowano kamień węgielny pod nową część fabryki MAN Trucks w Niepołomicach. Zakończenie rozbudowy zakładu - za 130 mln euro - jest planowane już we wrześniu 2022 roku zdjęcia: UMiG Niepołomice/MUW Kraków Zobacz galerię (16 zdjęć)

Do 2500 osób – z ok. 900 - wzrośnie liczba pracowników MAN Trucks w Niepołomicach po zakończeniu rozbudowy zakładu, co jest planowane we wrześniu 2022 roku. W czwartek (20 stycznia) wmurowano uroczyście kamień węgielny pod nową część fabryki. Jej budowa, warta 130 mln euro, trwa od lata ubiegłego roku.