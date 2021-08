„NIEPOŁOMICE. Zniewoleni”. Kolejny tom sagi obyczajowo-historycznej Edyty Świętek jeszcze w tym roku

Edyta Świętek pochodzi z Krakowa, z Nowej Huty, ale od lat mieszka wraz z rodziną na terenie gminy Niepołomice. Z wykształcenia ekonomistka, jednak z pasji i powołania – pisarka, autorka powieści obyczajowych, w tym historii z wątkiem kryminalnym oraz sag rodzinnych z historią w tle, od wielu lat rozpoznawana jest na polskim rynku wydawniczym.

Powieść Edyty Świętek „NIEPOŁOMICE. Zniewoleni” to „podróż” do XIX-wiecznej Galicji, do dawnych Niepołomic i okolicznych wiosek.