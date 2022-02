Niepołomice. Zwierzęta Puszczy Niepołomickiej uchwycone na fotografiach. Warto to zobaczyć

Autorzy zdjęć, małżeństwo Anna Pagacz ze Stanisławic i Marian Gałat z Kłaja, zajmują się fotografią przyrodniczą od 20 lat, a większość ich zdjęć powstaje w Puszczy Niepołomickiej i okolicy.

To ich życiowa pasja, której poświęcają każdą wolną chwilę i jak mówią: „zachwyt nad utrwalaniem piękna przyrody w kadrze nie maleje”. Hobby to łączy wszystko, co dla nich ważne: miłość do przyrody, podziw dla zwierząt i życia ukrytego wśród zieleni

- To już druga wystawa prac Anny Pagacz i Mariana Gałata w niepołomickiej bibliotece. Poprzednia, zatytułowana „Na puszczańskim szlaku” odbyła się w 2018 roku i cieszyła się ogromną popularnością zarówno wśród dorosłych jaki i młodzieży – podaje Biblioteka Publiczna w Niepołomicach.

„Zwierzęta Puszczy Niepołomickiej” można oglądać do 31 marca. Wstęp wolny.