Nieszczęśliwy wypadek rowerzysty pod Krakowem. Przyleciało po niego lotnicze pogotowie (BCA)

W sobotę, 9 września, po południu doszło do nieszczęśliwego wypadku z udziałem rowerzysty w Słomnikach pod Krakowem. Mężczyzna jadący rowerem z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w betonowy przepust. Do poszkodowanego rowerzysty wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 6. Ranny został zabrany do szpitala w Krakowie.