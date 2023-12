Nietypowy kalendarz. Koła Gospodyń Wiejskich prezentują najpiękniejsze miejsca powiatu krakowskiego Barbara Ciryt

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w powiecie krakowskim podczas sesji zdjęciowych w swoich gminach prezentowały najpiękniejsze miejsca rekreacji pod Krakowem. Na zdjęciu KGW Waganowice i KGW Janikowice na terenie kąpieliska i ośrodka rekreacji przy januszowickim stawie Katarzyna Konewecka-Hołój/KGW Luborzyca Zobacz galerię (115 zdjęć)

Koła Gospodyń Wiejskich prezentują uroki powiatu krakowskiego - to projekt, którego celem jest pokazanie urokliwych miejsc w powiecie i kobiet z podkrakowskich wiosek w strojach ludowych. To one - gospodynie wiejskie podczas sesji zdjęciowych do kalendarza na 2024 rok zaprezentowały najpiękniejsze miejsca powiatu, w których można odpoczywać, spacerować, zachwycać się przyrodą. Projekt na tworzenie wyjątkowego kalendarza wymyśliły panie z KGW Luborzyca.