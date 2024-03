Niezły odlot na Podhalu. Zobaczcie jak pięknie rozkwitło niebo nad nowotarską ziemią

Odlotowa Małopolska nad Podhalem

- Na gościnnej małopolskiej ziemi serdecznie witamy, oczywiście oprócz polskich załóg, także teamy z Litwy, Łotwy, Węgier i Rumunii. To zaś oznacza, że Małopolski Festiwal Balonowy cieszy się coraz większą popularnością – podkreśla Paweł Mierniczak, dyrektor Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Tradycyjnie na niebie nie zabrakło największej reklamy regionu - balonu „Małopolska”, który majestatycznie sunął tym razem ponad Kotliną Nowotarską, choć widywano go już w wielu krajach świata.

Małopolski Festiwal Balonowy sprawił, że nasz region stał się jedną z najbardziej lubianych i rozpoznawalnych wiosennych miejscówek balonowej braci. I to pomimo tego, że pogoda bywa tu nieco kapryśna, a wiatry wieją niekiedy zbyt mocno. - Tak to już jest w baloniarstwie. Jesteśmy uzależnieni od warunków atmosferycznych – zgodnie twierdzą piloci. A tak charakteryzują swoją wyszukaną podniebną miłość życia: „W teorii lot balonem to lot z punktu A do punktu X. Jednak w praktyce X zawsze oznacza niewiadomą”.