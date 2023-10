Nocą ćwiczyli na lotnisku. Wielkie płomienie i przejęcie kontroli nad samolotem, uczyli się reagować podczas zagrożenia Barbara Ciryt

Co robić w czasie kryzysowej sytuacji, gdy ktoś przejmie kontrole nad statkiem powietrznym? Współdziałanie służb w sytuacjach zagrożenia i weryfikacja procedur postępowania - to były podstawy nocnych ćwiczeń dowódczo-sztabowych na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Krakowie — Balicach. To były widowiskowe ćwiczenia z "płonącymi samolotami" rozświetlającymi teren lotniska, przejęciem rannego pilota - pozoranta z ćwiczeń.