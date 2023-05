Niezwykły polonez tańczony na Majówce w Krzeszowicach. Cały Rynek tancerzy w strojach z minionej epoki

Majówka w Krzeszowicach to dwudniowe święto. Przypomnijmy, że to czas zabawy, wielu atrakcji. Na Rynku przez dwa dni odbywa się Jarmark Tradycji i Rękodzieła. W tym roku majówka zaczęła się już w sobotę 27 maja po południu. Były pokazy tańców baletowych i koncerty. A w niedzielę pierwsze zaproszenia mieszkańcy gminy dostali na śniadanie na trawie. Już tam wielu przyszło w strojach epokowych. A w samo południe w niedzielę, 28 maja konferansjer Marcin Kruk ogłosił: "Poloneza czas zacząć".

Wcześniej z mieszkańcami przywitał się burmistrz Krzeszowic Wacław Gregorczyk. Podziękował mieszkańcom za włączenie się do zabawy i przebranie w stroje z minionej epoki. Panie wystąpiły w długich, wystawnych sukniach i kapeluszach, panowie w surdutach.

Wszyscy przygotowali się do odtańczenia poloneza, ale zaproszenie dostali także ci, którzy na Rynek przybyli, żeby oglądać to widowisko. Etnografka Monika Dudek, pasjonatka tańców świata, prowadząca trzynasty raz tego poloneza zachęcała widów do włączenia się do tańca i wielu przypadkach to się udało. Tańczyć zaczęli i przeprani i nieprzebrani. Niektórzy szacowali, że mogło tańczyć około 200 osób. Wypełnili cały Rynek, tworząc figury zgodnie z poleceniami.