Nocny pożar w Michałowicach. Spłonęły delikatesy i restauracja. Mieszkańcy organizują pomoc dla właścicieli i pracowników kompleksu

Straty spowodowane przez ogień są bardzo poważne. Z nieoficjalnych informacji wynika, że mogą sięgnąć nawet miliona złotych. Spłonęło poddasze i drewniana konstrukcja budynku oraz całe wyposażenie delikatesów i większość magazynowanego tam towaru. Cześć restauracji, znajdująca się w przyziemiu budynku została zalana wodą podczas akcji gaśniczej, a część na poddaszu strawił ogień.

Rada Sołecka Michałowic i mieszkańcy we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej od wtorku rano organizują pomoc dla właścicieli i pracowników kompleksu. Jak mówią nam ludzie, chętnych by udzielić wsparcia nie brakuje, bo właściciele delikatesów i restauracji, a także obsługa obiektu - to fantastyczni ludzie, którzy wcześniej wielokrotnie pomagali w akcjach charytatywnych i wydarzeniach, organizowanych w gminie Michałowice.