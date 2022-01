Nocny pożar w Wieliczce. Dwie rodziny straciły dach nad głową. Potrzebna pomoc

Ogień pojawił się na poddaszu. Dostrzeżono go krótko przed godz. 21. Działania ratownicze, w których brało udział ok. 60 strażaków z JRG Wieliczka oraz pięciu jednostek OSP, trwały do późnej nocy, do godz. 2. Akcja była bardzo trudna, nie tylko ze względu na zimo i wiatr oraz nocną porę, ale także konieczność ewakuacji z budynku wielu osób, w tym jednej w sędziwym wieku. Strażacy zajęli się również rozbiórką nadpalonej konstrukcji poddasza oraz zabezpieczeniem zniszczonego budynku.

Elżbieta Sikora, przewodnicząca Zarządu Osiedla Krzyszkowice, która była na miejscu zdarzenia przez całą akcję gaśniczą, mówi że przy ul. Sadowej doszło do ogromnej tragedii. Jednocześnie dramat ten pokazał solidarność ludzi w obliczu nieszczęścia - na miejscu zdarzenia pojawili się bardzo szybko, gotowi nieść pomoc m.in. sąsiedzi i znajomi poszkodowanych, a także fachowość strażaków, którzy z ogromnym zaangażowaniem prowadzili działania do późnej nocy.