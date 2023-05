Nocny wypadek w powiecie myślenickim. Samochód dachował, trzy osoby poszkodowane

Nim ratownicy dotarli na miejsce zdarzenia, to trzy podróżujące osoby, ranne, ale przytomne - wyszły o własnych siłach z leżącego na dachu samochodu.

Gdy pierwsi ratownicy - strażacy z OSP Lipnik dotarli na miejsce, to w pierwszej kolejności udzielili rannym kwalifikowanej pierwszej pomocy i opiekowali się nimi do przyjazdu karetki. Po przybyciu na miejsce zespołu ratownictwa medycznego - jego załoga zbadała wszystkich poszkodowanych. Dwóch zabrano do szpitala.

Jak informują strażacy to nie pierwszy wypadek w tym miejscu drogi powiatowej. W akcji ratowniczej brali udział: załoga pogotowia ratunkowego, OSP Lipnik, OSP Wiśniowa, JRG Myślenice oraz policja.