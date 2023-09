Nowa sala sportowa przy zabytkowym budynku krzeszowickiego ogólniaka. Nowoczesny budynek kosztował ponad 10 mln zł

- Te dokupione grunty to niewielka 30-arawą działka, ale bez niej nie mieliśmy możliwości wybudowania sali sportowej. Przygotowania do realizacji inwestycji trwały długo, rozmów i dyskusji było bardzo dużo i nie były one łatwe. Ostatecznie udało się zaprojektować i wybudować ten obiekt, sporych rozmiarów na niewielkim terenie. Sala kosztowała 10 mln 821 tys. zł z dużą dotacją zewnętrzną - mówił starosta Wojciech Pałka.