Nowe Brzesko. Członkowie stowarzyszenia z Mniszowa czują się pokrzywdzeni przez władze gminy

Sprawa nierównego traktowania działających na terenie gminy organizacji pojawiła się w momencie, gdy stowarzyszenie Pronobis, grupujące nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Brzesku postanowiło wystąpić do Lokalnej Grupy Działania Cenoma o środki na budowę placu zabaw przy nowopowstałym przedszkolu. Gmina wyraziła na to zgodę i organizacja otrzymała pieniądze na sfinansowanie swojego zamierzenia.

Taka decyzja spowodowała z kolei reakcję innego z lokalnych podmiotów, Stowarzyszenia Rozwoju Szkoły i Wsi Mniszów. Jego członkowie przypominają, że gdy trzy lata temu wystąpili z podobnym wnioskiem, zostali potraktowani zupełnie inaczej. Gmina nie zgodziła się wtedy, by organizacja samodzielnie wystąpiła z wnioskiem do Cenomy i zrobiła to w jej imieniu. Różnica polega na tym, że o ile stowarzyszenia na podobne zadania mogą pozyskiwać pełne wsparcie, to gminy już tylko częściowe.