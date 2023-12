Nowe Brzesko. Czy to były już ostatnie zawody na strzelnicy LOK-u?

Już kilka tygodni temu organizacja zawodów strzeleckich z okazji Święta Niepodległości, a następnie mikołajkowych, stanęła pod znakiem zapytania. Powodem był właśnie stan pamiętającego czasy zaborów budynku, w którym od 25 lat funkcjonuje strzelnica. Wtedy burmistrz Nowego Brzeska Krzysztof Madejski, opierając się o opinię specjalisty z zakresu budownictwa, wydał jeszcze warunkową zgodę na przeprowadzenie tych wydarzeń. Tamta decyzja już wygasła.

- Na chwilę obecną nie posiadamy zgody właściciela budynku, czyli gminy Nowe Brzesko do prowadzenia dalszych zajęć na strzelnicy LOK ze względu na stan techniczny całego budynku. Jednak ta część, w której znajduje się strzelnica, jest w dużo lepszym stanie niż były GOK, co potwierdził rzeczoznawca wydając zgodę na zawody 11 listopada i 9 grudnia. Dlatego zabiegamy u burmistrza Krzysztofa Madejskiego, jako Zarząd LOK, o warunkowe dopuszczenie do użytkowania strzelnicy jeszcze przez kilka miesięcy, czyli do czasu przeniesienia naszej działalności do nowego miejsca wskazanego nam przez burmistrza – mówi Arkadiusz Fularski prezes LOK Nowe Brzesko.