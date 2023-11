Nowe Brzesko. Druhowie chcą remontować salę w remizie. Burmistrz mówi o priorytetach

Burmistrz poddał przy okazji w wątpliwość decyzje, dotyczące podziału środków funduszu sołeckiego, o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy podczas zebrań. W tym roku było to 40 tys. złotych z czego połowa przypadła klubowi sportowemu Nadwiślanka, a pozostałe środki trafiły do OSP Nowe Brzesko (17 tys. ) i LOK (3 tys.).

Burmistrz Krzysztof Madejski nie kwestionuje potrzeby remontu sali w remizie, ale jest zdania, że gmina ma wiele innych pilnych potrzeb lokalowych. Dotyczą one m. in. samego Urzędu Gminy i Miasta jak również gminnego ośrodka zdrowia. Zwraca też uwagę, że na potrzeby organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym czy miejskim, gmina dysponuje obiektem Centrum Kultury i Promocji, z którego chętnie korzystają ich organizatorzy.

- Ja wiem, że wszystko jest ważne i nigdy nie ingeruję w decyzje mieszkańców. Potrzebna jest i maszyna do popcornu, i maszyna do waty cukrowej, i świecidełka czy inne elementy wyposażenia do strażackiego quada. Tylko jeżeli ktoś od nas czegoś wymaga, to powinien zacząć od siebie i też sobie pewne priorytety poukładać – powiedział.

Użyte przez burmistrza sformułowanie „świecidełka” od razu spotkało się z reakcją wiceprezesa OSP w Nowym Brzesku Karola Czechowicza. Zwrócił on uwagę, że ironia jest w tym wypadku nie na miejscu i przypomniał, że za środki z funduszu sołeckiego druhowie kupili pług do odśnieżania, ledowe oświetlenie robocze, bagażnik do przewozu sprzętu gaśniczego itp.

- Zakup quada z wyposażeniem był pozytywnie oceniony przez Państwową Straż Pożarną jako sprzęt pomocny i który może być wykorzystany w różnego rodzaju działaniach ratowniczo – gaśniczych – napisał w mediach społecznościowych prezes Czechowicz.

Zgodnie z deklaracją burmistrza wniosek złożony przez druhów, dotyczący remontu sali, zostanie przeanalizowany, ale nie nie dał gwarancji, że pieniądze na jego realizację na pewno się znajdą. Już na piątkowej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę o emisji obligacji w kwocie 3,2 mln zł na pokrycie deficytu budżetowego.