Nowe Brzesko. Druhowie mają nowego quada. Może nawet odśnieżać

Wiceprezes nowobrzeskiej jednostki Karol Czechowicz, który pełni jednocześnie funkcję przewodniczącego nowobrzeskiej Rady Miasta, zwraca uwagę, że quad może się okazać bardzo przydatny podczas akcji uszczelniania wiślanych wałów w razie ich potencjalnego zagrożenia. Pojazdy tego typu mogą też być wykorzystywane podczas budowania długich linii gaśniczych, do transportu sprzętu, a po zamontowaniu pługa również do odśnieżania.

- Quady mogą być wykorzystywane w miejscach i terenach trudnodostępnych. W przypadku gminy Nowe Brzesko to przede wszystkim podmokłe grunty nadrzeczne, gdzie ciężko dotrzeć ważącym kilka ton wozem bojowym. Po załadowaniu hydronetki można z jego pomocą gasić choćby częste nad Wisłą pożary traw – mówi zastępca komendanta powiatowego PSP w Proszowicach bryg. Michał Pawłowski.

Pojazd, ważący 440 kg, jest napędzany przez silnik o pojemności 950 cm sześciennych i mocy 90 KM. Jego wyposażenie stanowią m.in. wyciągarka, ledowa sygnalizacja ostrzegawcza i pług do śniegu.

Quad został kupiony dzięki dotacji z Fundacji Orlen (50 tys.), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, środków miasta Nowe Brzesko (17 tys.) oraz środków własnych jednostki (3,7 tys. zł). Jest to trzeci tego typu pojazd na terenie powiatu. Dwa pozostałe znajdują się w posiadaniu PSP w Proszowicach oraz OSP w Koczanowie.

Oprócz quada do nowobrzeskiej straży trafił również sprzęt ochronny w postaci ubrań specjalnych, hełmów i rękawic specjalnych o wartości 42,7 tys. zł.

OSP Nowe Brzesko należy do najczęściej wyjeżdżających do akcji jednostek OSP w powiecie proszowickim. Należy również do utworzonego w ubiegłym roku plutonu zaopatrzenia wodnego.