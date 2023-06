Nowe Brzesko. Liga Obrony Kraju świętowała podwójny jubileusz

Początki LOK w Nowym Brzesku sięgają końca lat 60. ubiegłego stulecia. W 1969 roku powstało koło, którego pierwszym prezesem był Mieczysław Pokorniak z Rudna Dolnego. Działalność skupiała się wówczas wokół Gminnej Spółdzielni.

- W tamtych czasach koła LOK działały głównie przy zakładach pracy, tak było również w Nowym Brzesku. Pod koniec lat 80. ubiegłego wieku działalności LOK jednak zupełnie zamarła – przypomina obecny prezes organizacji Arkadiusz Fularski.

Do wznowienia działalności doszło w 1992 roku. W sierpniu odbyło się zebranie, na którym nowobrzeska LOK została reaktywowana. Prezesem powołanej na nowo do życia organizacji został lekarze weterynarii i radny Tadeusz Fularski.

Ponieważ działalność LOK to m. in. zajęcia i zawody strzeleckie, instruktorzy korzystali z karabinków przekazanych przez Bronisława Michalika z LOK Proszowice. Broń była przechowywana w metalowej szafie XXV. Komisariatu Policji w Nowym Brzesku. Pierwsze treningi odbywali pod okiem Stanisława Zająca na terenie plenerowych strzelnic w Hebdowie i Gniazdowicach. Problemem było jednak to, że byli uzależnieni od pogody.