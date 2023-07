Nowe Brzesko. Samorządowcy dostali promesy na odnowę zabytków. Głównie kościołów

Wręczenie symbolicznych czeków dla samorządów odbyło się w sąsiedztwie kościoła w Nowym Brzesku i nie był to przypadek. To właśnie do tej gminy trafi najwięcej pieniędzy z puli na ratowanie zabytków. Kwota ponad 4,5 mln złotych stanowi niemal połowę tego, co otrzymało pozostałe pięć gmin powiatu. Pieniądze zostaną przeznaczone na trzy zadania. Dwa z nich obejmują renowację elewacji nowobrzeskiego kościoła oraz renowację i konserwację sąsiadującej z nim drewnianej dzwonnicy. Oprócz tego sfinansowane będą prace ratunkowe zabytkowego spichlerza przy dawnym klasztorze norbertanów w Hebdowie.

Trzy zadania będzie mogła zrealizować również gmina Proszowice, ale na łączną kwotę 1,181 mln zł. Dwa z nich dotyczą obiektów sakralnych. Pierwsze obejmuje wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w kościele w Żębocinie. Drugie to renowacja drewnianej kapliczki z Grupą Ukrzyżowania, stojącej przez wiele lat przy ul. Brodzińskiego w Proszowicach. W tej chwili obiekt znajduje się w pracowni konserwatorskiej. Trzecie zadanie dotyczy obiektu świeckiego, czyli budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Stogniowicach. Po likwidacji szkoły obiekt jest praktycznie niewykorzystany (częściowo użytkuje go jednostka OSP). Rządowe środki mają pozwolić na zabezpieczenie jego fundamentów oraz przygotowanie ekspertyz, które określą dalszy zakres prac. Przyszłe przeznaczenie budynku nie zostało jeszcze określone.