Nowotwór to nie wyrok! Jak poprawić stan zdrowia? Europejski kodeks walki z rakiem na Światowy Dzień Walki z Rakiem

ZOBACZ NASZ SPECJALNY DODATEK - GDZIE SIĘ LECZYĆ 2023!

Europejski kodeks walki z rakiem to gotowa instrukcja podpowiadającą, jak poprawić stan zdrowia. Proste, codzienne działania obniżają ryzyko zachorowania na raka.



Zalecenie 1:

Nie pal

Dym tytoniowy jest jednym z najsilniejszych czynników rakotwórczych. W jednym papierosie znajduje się około 7000 substancji chemicznych, z czego aż ponad 70 jest silnie rakotwórczych. Palenie tytoniu jest główną przyczyną zgonów nowotworowych.

Uzależnienie od nikotyny jest chorobą. Profesjonalną pomoc w zwalczeniu uzależnienia oferuje Ogólnopolska Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym działająca przy Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie, tel. 801 108 108 lub 22 211 80 15, od poniedziałku do piątku w godzinach od 11 do 19 oraz w soboty w godzinach od 9 do 15.



Zalecenie 2:

Stwórz środowisko wolne od dymu tytoniowego