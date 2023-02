Gdzie się leczyć 2023? „Profilaktyka 40 Plus” także w 2023 r. Daj szansę na wczesne wykrycie choroby. Zbadaj się!

Siedząca praca i odpoczynek na kanapie, niezdrowe posiłki na talerzach, oddychanie zanieczyszczonym powietrzem, stres. Lekarze nie mają wątpliwości, że gruntowne zmiany naszego stylu życia i codziennych nawyków to prosta droga do szeregu tzw. chorób cywilizacyjnych.

Z powodu nadciśnienia tętniczego tylko w Małopolsce leczy się około 400 tys. pacjentów. Na otyłość cierpi co czwarty dorosły Polak, a Narodowy Fundusz Zdrowia szacuje, że za 6 lat będzie mierzyć się z nią 30 proc. mieszkańców naszego kraju. Rośnie także liczba osób trafiających pod opiekę lekarzy z miażdżycą czy cukrzycą typu drugiego, za rozwój której odpowiada przede wszystkim nadmiar cukru w diecie.

ZOBACZ NASZ SPECJALNY DODATEK - GDZIE SIĘ LECZYĆ 2023!

O niszczącej organizm chorobie cywilizacyjnej wielu chorych ciągle dowiaduje się dopiero w momencie, gdy jest ona już zaawansowana i co za tym idzie zdecydowanie trudniejsza do skutecznego leczenia. Dzieje się tak, ponieważ wizyty w gabinecie lekarza odkładamy do momentu, gdy niepokojące objawy staną się naprawdę uciążliwe i zaniedbujemy regularne, profilaktyczne kontrole organizmu. Problem dodatkowo pogłębiła pandemia koronawirusa. Obawa przed zakażeniem COVID-19 na długie miesiące zamknęła nas bowiem w domach i wielu z nas skłoniła do rezygnacji także z wizyt w przychodniach czy pracowniach diagnostycznych.