Nowy świat pracy wymaga nowego typu liderów. Celem Cisco Poland jest również stworzenie najlepszego hybrydowego miejsca pracy

- Jestem bardzo zadowolona, że udało nam się stworzyć tak dobre warunki zatrudnienia oraz atmosferę w pracy, które odpowiadają praktycznie wszystkim pracownikom - mówi JOLANTA NOWAK, People and Communities Leader, Cisco Poland and CX Centers EMEA

- To nasi pracownicy i nasze zespoły najlepiej wiedzą, jaką mają pracę do wykonania i jaki sposób kontaktu im najbardziej odpowiada, aby tę pracę wykonać. Dlatego oferujemy poszczególnym teamom i ich liderom jeszcze większą autonomię - mówi Jolanta Nowak, People and Communities Leader, Cisco Poland and CX Centers EMEA

- Jako Cisco odchodzimy od tradycyjnego, hierarchicznego modelu, w którym liczyły się tytuły stanowisk i lokalizacja gabinetów czy kolejność raportowania, a skupiamy się na konkretnych zadaniach oraz umiejętnościach koniecznych do ich wykonania - podkreśla Jolanta Nowak Anna Kaczmarz - Co tak naprawdę oznacza „inkluzywna przyszłość dla wszystkich”, która jest celem Cisco? - Inkluzywna przyszłość oznacza, że nasz koncern działa z myślą o każdym aspekcie rozwoju społecznego możliwym do osiągnięcia dzięki współczesnej technologii. Dotyczy to zarówno działalności Cisco, ale też wywierania pozytywnego wpływu na naszych partnerów, klientów, rządy i społeczności na całym świecie. Oczywiście wszystkie te działania opieramy na skutecznym i wiarygodnym zarządzaniu, przejrzystej komunikacji oraz zrównoważonych praktykach.

- Co robicie, by osiągnąć wspomnianą inkluzywność?

- Naszych pracowników na całym świecie inspirujemy do pozytywnego wpływania na otaczające ich społeczności. Chcemy w ten sposób pomóc im w wejściu na jeszcze wyższy poziom rozwoju. To dlatego staramy się usuwać wszelkie przeszkody stojące na tej drodze zarówno jeśli chodzi o bariery technologiczne, jak i mentalne. Fakt, że w 95 krajach zatrudniamy niemal 80 tys. pracowników, ułatwia nam takie działania i pozwala prowadzić je na odpowiednio dużą skalę. - A jak ten cel przekłada się na waszą działalność biznesową?

- W biznesie oznacza to wykorzystanie wszystkich możliwości rozwoju, jakie daje cyfrowa transformacja. W szczególności w takich obszarach, jak aplikacje, cyberbezpieczeństwo, infrastruktura sieciowa i praca hybrydowa. To właśnie te elementy technologicznej układanki okazały się kluczowe dla funkcjonowania biznesu - czy nawet całego świata - w trakcie pandemii. Dlatego Cisco, które zajmuje się wszystkimi tymi obszarami, relatywnie „suchą stopą” przeszło przez ten czas, jednocześnie pomagając wielu firmom, szpitalom, szkołom i rządom poprzez nasze technologie i zaangażowanie naszych pracowników. Jesteśmy w tej chwili nie tylko globalnym liderem technologicznym, ale również świetnym i bezpiecznym miejscem pracy dla dziesiątków tysięcy pracowników, w tym ponad 2200 w Krakowie. Wspomnę tylko, że o atrakcyjności stolicy Małopolski, jako miejsca do życia, zabawy, aktywnego wypoczynku i pracy, świadczy choćby to, że jedna trzecia naszych pracowników pochodzi spoza Polski, a reprezentują ponad 70 narodowości.

- To dlatego Cisco uchodzi za jedno z najlepszych miejsc pracy nie tylko w Polsce, ale także na świecie?

- Tak myślę. Nie bez powodu od lat regularnie plasujemy się na szczycie prestiżowego rankingu Great Place to Work. A skoro tak jest, to oznacza, że jesteśmy dobrym i atrakcyjnym miejscem, nie tylko do pracy, ale także rozwoju talentu. Ponadto nasi pracownicy mają poczucie, że pracując w Cisco, mogą pozytywnie wpływać na otaczający ich świat. - Nic zatem dziwnego, że kto raz trafia do krakowskiego Cisco, nieczęsto decyduje się na odejście...

- To prawda. Jestem bardzo zadowolona, że udało nam się stworzyć tak dobre warunki zatrudnienia oraz atmosferę w pracy, które odpowiadają praktycznie wszystkim. I to niezależnie od pochodzenia oraz tego, na jakim aktualnie etapie ścieżki kariery się znajdują. Jesteśmy więc mocno zmotywowani, aby utrzymać naszą niezwykłą kulturę organizacyjną. To na niej bowiem opiera się nasza siła i osiągnięcia.

- Skąd wiecie, czego oczekują pracownicy?

- Przeprowadziliśmy badania, w których wzięło udział 28 000 osób z 27 krajów. To dzięki Cisco Global Hybrid Work Study wiemy np., że praca hybrydowa poprawiła dobrostan pracowników, a także zwiększyła równowagę między ich życiem prywatnym i firmowym, m.in. z powodu ograniczenia czasu spędzanego na dojazdach do firmy. Temu modelowi pracy zawdzięczamy również wzrost jakości i produktywności oraz zwiększenie umiejętności zatrudnionych. Przypomnę tylko, że wcześniej wielu ekspertów twierdziło, że praca zdalna będzie miała negatywny wpływ zarówno na wyniki finansowe firm, jak również na życie pracowników. Na szczęście nic takiego się nie stało.

- A są negatywne efekty pracy zdalnej?

- Tak. Wśród nich ankietowani wymienili brak „odcięcia” się od pracy w czasie wolnym oraz trudność w rozgraniczeniu czasu pracy i czasu wolnego. I dodam, że opinie te są niezależne od wieku i stażu pracy zatrudnionych. Widać więc, że praca hybrydowa nie zawsze usłana jest płatkami róż, choć nadal pracownicy dostrzegają w niej zdecydowanie więcej zalet niż wad.

- Czy szefom Cisco nie przeszkadza taki model pracy?

- Absolutnie, nie. Wspomnę tylko, że możliwość pracy zdalnej w Cisco istniała, choć oczywiście nie na taką skalę jak obecnie, na długo przed wybuchem pandemii COVID-19. - Od kiedy?

- Od co najmniej kilkunastu lat. To dlatego ani pandemia koronawirusa, ani lockdowny, będąc oczywiście olbrzymim zaskoczeniem, nie zaburzyły rytmu pracy Cisco, nie wpłynęły na niego negatywnie. W związku z tym bez większych problemów w tym niepewnym czasie mogliśmy pomagać klientom, wykorzystując naszą wiedzę, ogromne doświadczenie, możliwości oraz rozwiązania technologiczne. - Czym jest Wielki Eksperyment Hybrydowy, który trwa w Cisco od kilku lat?

- Dla wszystkich naszych pracowników oznacza on możliwość wyboru modelu pracy. Może to być np. praca przez pięć dni w tygodniu w domu i spotykanie z zespołem raz na jakiś czas, a można wybrać przebywanie w biurze przez pięć dni w tygodniu z wykorzystaniem dostępnych w nim technologii do łączenia się z koleżankami i kolegami z całego świata, albo też wszystkie scenariusze „pomiędzy”.

- Skąd Cisco wie, jaki model zatrudnienia odpowiada pracownikom?

- Również z ankiety, którą przeprowadziliśmy wśród naszych pracowników. Wynika z niej, ni mniej ni więcej, że zdecydowana większość z nich - ponad 80 proc. - w domu chce pracować od 3 do nawet 5 dni w tygodniu.

- A są tacy, którzy nie wyobrażają sobie pracy z domu?

- Tak. Jest ich jednak stosunkowo niewielu. - Czy masowe przejście na model hybrydowy dotyczy również tzw. spotkań biznesowych?

- Tak. Wiemy już, że w aż 98 proc. spotkań biznesowych przynajmniej jedna osoba chce brać udział zdalnie.

- Czy ma to aż takie znaczenie dla pracownika, dla Cisco?

- Olbrzymie. Taka osoba nie może przecież czuć się w żadnym momencie wykluczona, czyli musi mieć absolutnie równe szanse uczestnictwa w takim spotkaniu, zabrania głosu, prezentacji opinii, prowadzenia dyskusji. My, oczywiście, zadbamy o technologie umożliwiające organizowanie takich spotkań w sposób efektywny i bezpieczny. Jednak w tym przypadku tak naprawdę kluczowa jest rola lidera zespołu, dojrzałego przywódcy. To on buduje kulturę zachęcającą do współpracy i szuka rozwiązań, w ramach których różne osoby, z odmiennymi doświadczeniami zawodowymi, czy też wywodzące się z różnych kultur, wypracują efektywny model pracy.

- Nie ma więc odwrotu od hybrydowego modelu pracy? Jaki więc będzie ten nowy świat?

- Na pewno będzie hybrydowy dla każdego pracownika Cisco. Jednak to nie szefowie Cisco będą decydować o tym, jak i gdzie pracują poszczególne osoby lub zespoły. To nasi pracownicy i nasze zespoły najlepiej wiedzą, jaką mają pracę do wykonania i jaki sposób kontaktu im najbardziej odpowiada, aby tę pracę wykonać. Dlatego oferujemy poszczególnym teamom i ich liderom jeszcze większą autonomię, a więc możliwość decydowania o sposobie wykonywania pracy w oparciu o wiedzę dotyczącą potrzeb biznesowych oraz preferencji poszczególnych członków zespołów. To zaś jest możliwe dzięki naszej kulturze, wartościom i dojrzałemu przywództwu. W ten też sposób chcemy wspierać elastyczność, innowacyjność i inkluzywność. Cisco jest nie tylko świetnym i bezpiecznym miejscem pracy dla dziesiątków tysięcy pracowników, ale jest również globalnym liderem technologicznym Anna Kaczmarz - Co od strony skutecznego zarządzania oznacza praca hybrydowa? Jakie są jej filary?

- Jeżeli chodzi o przywództwo, czyli pierwszy filar, to wymaga ono nowych umiejętności zarządzania rozproszonym teamem, koncentracji na efektach, a nie na miejscu wykonywania pracy, efektywnej komunikacji i przede wszystkim wzajemnego zaufania. Gdy mówimy o rozwiązaniach technologicznych - a więc drugim filarze - to myślimy głównie o nowoczesnych i bezpiecznych narzędziach IT, przearanżowanych biurach oraz stworzeniu przestrzeni sprzyjającej współpracy. Kultura - to trzeci filar pracy hybrydowej. Odnajdujemy w nim nowe zwyczaje i normy, jeszcze większą troskę o dobrostan i zdrowie psychiczne, elastyczność i podmiotowość pracowników, a także inkluzywność.

- Firma mocno postawiła również, szczególnie to było widoczne podczas pandemii, na opiekę medyczną, na psychiczny dobrostan pracowników…

- To prawda. Dzięki temu podejściu pracownicy w czasie pandemii mogli sobie radzić z różnymi wyzwaniami i obawami wywołanymi przez koronawirusa. To podejście kontynuujemy także w nowym świecie pracy. - Ten nowy świat wymaga również nowych liderów?

- Zdecydowanie tak. I muszę się pochwalić, że mamy takich liderów. Oczywiście z jednej strony rozwijamy ich w kwestiach technicznych, bo są one kluczowe w firmie technologicznej, ale równie wielką wagę przywiązujemy do kompetencji interpersonalnych, bowiem liczy się dla nas również efektywna i skuteczna komunikacja, bardzo istotne są też umiejętności przywódcze, w całkiem nowym rozumieniu #- bo nowy cyfrowy świat potrzebuje specjalnego typu liderów. - Dlaczego to takie ważne?

- Ano dlatego, że pracownicy nie opuszczają firm, pracownicy opuszczają liderów. Jako Cisco odchodzimy zatem od tradycyjnego, hierarchicznego modelu, w którym liczyły się tytuły stanowisk i lokalizacja gabinetów czy kolejność raportowania, a skupiamy się na konkretnych zadaniach oraz umiejętnościach koniecznych do ich wykonania. U liderów, a więc menedżerów, za kluczową uważamy umiejętność stwarzania warunków, w których zespoły odnoszą sukces.

- Ile kobiet pracuje w Cisco?

- Ponad 40 procent pracowników to kobiety. W niektórych działach przekraczamy nawet 50 procent.

- Pracownicy Cisco żyją nie tylko najnowocześniejszymi technologiami.

- To prawda. Nasze wyjątkowe podejście do atmosfery w pracy widać także w Krakowie. Wiele osób bierze udział w różnych formach działalności społecznej. Przygotowują pomoc dla walczącej Ukrainy, pakują i dostarczają posiłki dla potrzebujących, pracują z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, sprzątają parki narodowe, zbierają żywność i pieniądze na schroniska dla zwierząt…

- Connected Poland. Co to takiego?

- To dzięki tej inicjatywie nasi pracownicy mogą wspólnie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, spędzać czas, wypoczywać, pasjonować się swoim hobby. Firma wspiera tego typu działania i stwarza dla nich odpowiednie warunki. - Jaki cel Cisco stawia sobie na najbliższe lata?

- Naszą największą ambicją jest nie tylko utrzymanie się na szczycie rankingu Great Place to Work, ale także utrzymanie miana najlepszego hybrydowego miejsca pracy. Ostatnie lata dobitnie bowiem dowiodły, że nie ma już granicy między pracą a życiem. Jest tylko życie. I my, w Cisco chcemy uczynić je jak najlepszym, jak najbardziej inkluzywnym.

