Obrońcy zwierząt interweniowali w gminie Nowe Brzesko

Sobotnia interwencja w gminie Nowe Brzesko była spowodowana informacjami, jakie docierały do fundacji La Fauna od osób, które były świadkami przetrzymywania psów w złych warunkach. Z opisu przedstawionego przez fundację oraz opublikowanych zdjęć wynika, że dwa niewielkie psy były trzymane na krótkich łańcuchach w szklarni. Ta sytuacja miała trwać od około trzech tygodni. Na posesji, o której mowa, zamieszkują dwie kobiety: matka i córka. W bezpośrednim sąsiedztwie mieszkają też inni przedstawiciele rodziny.

- Ze słów rzucanych w naszą stronę można wnioskować, że umieszczenie psów w katastrofalnym syfie, na metrowych łańcuchach to wręcz akt miłosierdzia z ich strony – napisali przedstawiciele fundacji w mediach społecznościowych.

Z notatki z interwencji sporządzonej przez policję wynika, że zwierzęta były trzymane w złych warunkach i na zbyt krótkich łańcuchach. Nie stwierdzono natomiast, by nie miały dostępu do wody i jedzenia oraz aby były bite. W związku w tym nie doszło do odebrania zwierząt. Właścicielka została jedynie pouczona, że psom należy poprawić warunki. Kobieta zobowiązała się zapewnić im nowe budy, a do tego momentu zostały przeniesione do domu.