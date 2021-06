Odcinek 6. Mąka i drożdże. Z Zygmuntem Nowakowskim w poszukiwaniu krakowskiej "humanitas"… Paweł Chojnacki

Collegium Godlewskiego przed i po rozbudowie w latach 60. XX wieku Archiwum UR

Dziś także – podobnie jak przed tygodniem – zaczniemy od przyjacielskiej uwagi, którą usłyszałem. Że ja ciągle tylko o jednej swej „pasji” – nic tylko o Nowakowskim, i o Nowakowskim… Chciałoby się odkrzyknąć z śmiechem: To prawda! Ale z rubryką tą jest przecież inaczej. Przy pomocy cytowanych różnorakich słów mówimy już razem (i – za każdym razem) o czymś (o kimś) innym. Czasem też wieloznaczna, czy też aktualna pointa samowolnie wybłyśnie, lub klamrą pełną nieśmiertelnej zadumy zamkniemy „odcinek”. Jak to wytłumaczyć?... To jest w pełni świadoma konwencja.